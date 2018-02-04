Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanlarla Görüşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. İslam Turizm Konferansı'na katılmak için gittiği Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlarla bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İİT 10. İslam Turizm Konferansı'na iştirak etmek için Bangladeş'e gitti.

Başkent Dakka'da, İİT'ye üye ülkelerin bakanları ile bir araya gelecek ve çeşitli temaslarda bulunacak Kurtulmuş, daha sonra Arakanlı Müslümanların yaşadığı Myanmar sınırındaki kampları ziyaret edecek.

Kurtulmuş, resmi ve sivil insani yardım kuruluşlarının bölgede sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi alacak.