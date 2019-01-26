Kurtulmuş: "Ali Cengiz Oyunları ile Ahmet'in Mehmet'in İstediği Bir Cumhurbaşkanı Değil, Millet...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti bugün sorsanız der ki cumhurbaşkanını gelin parlamentoda seçelim. E millet seçiyor. Siz memnun musunuz cumhurbaşkanını seçmekten, millet memnun. Kapalı kapılar ardında Ali Cengiz oyunları ile Ahmet'in Mehmet'in istediği bir adamı değil, millet istediğini sandıklardan hür iradesiyle çıkardığı birisini istiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu millet göğsünde söndürür"

Kurtulmuş, aday tanıtımları öncesi açıklamasında, "AK Parti'nin birinci özelliği yerli ve milli olmasıdır. Hiçbir kimseden emir ve talimat almaz. IMF'nin karşısında avuç açmaz. Dünyanın emperyalist güçlerine karşı diz çökmez. Egemenlerin oyunlarına itibar etmez. Egemenlerin oyunlarını milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi FETÖ'cüler arkasındaki güçler, kim olursa olsun, cumhurbaşkanımız dün açıklamasında söyledi, ister DEAŞ olsun, ister PYD olsun, ister PKK olsun, kim olursa olsun biriniz değil topunuz gelirseniz de bu millet sizi göğsünde söndürür" dedi.

"Ali Cengiz oyunları ile cumhurbaşkanı belirlenmez"

Kurtulmuş, CHP ile ilgili açıklamasında, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti bugün sorsanız der ki cumhurbaşkanını gelin parlamentoda seçelim. E millet seçiyor. Siz memnun musunuz cumhurbaşkanını seçmekten, millet memnun. Kapalı kapılar ardında Ali Cengiz oyunları ile Ahmet'in Mehmet'in istediği bir adamı değil, millet istediğini sandıklardan hür iradesiyle çıkardığı birisini istiyor. Millet seçiyor. Karşımızdaki siyasi gelenek, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği gelenek, sandığa gitse cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini biliyor. Çünkü bu memlekette cumhurbaşkanının halkoyları ile seçildiği sürece milletin çarşısından pazarından geçmeyen milletin vatandaşın camisine, mescidine yolu düşmeyen, milletin düğününde halay çekmeyen, milletin yasında taziyesinde bulunmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen, milletle sevinmeyen, milletin türküsünü söyleyemeyen, hiç kimse ama hiç kimse bu memlekete cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Millet seçmeyecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. Salondan ayrılan Kurtulmuş daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'e geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA