Kurtulmuş: "Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Almadığımız bir tek oyda gözümüz yoktur ama aldığımız herhangi bir oya da birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz, asla buna izin vermeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde, vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, bu seçimin sadece Türkiye, sadece İstanbul'la ilgili bir seçim olmanın çok ötesine gittiğini belirterek, "Aslında 31 Mart seçimleri de mahiyeti itibarıyla bir belediye seçimi, bir yerel seçim olmasına rağmen başından itibaren başka bir mana taşımıştı. Türkiye'nin hangi istikamete doğru yöneleceğinin ifadesi olarak bu seçim birileri tarafından lanse edilmiş, o şekilde algılanmış ve seçim tabiri caizse belediye başkanı seçimi olmasına rağmen sanki genel seçimmiş gibi davranılmıştı." diye konuştu.

İttifakların ortaya çıktığını anımsatan Kurtulmuş, "O ittifaklar içerisinde hiç araya gelmeleri mümkün olmayanlar ittifak yaparak AK Parti karşıtı, Tayyip Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak 31 Mart'ı bir seçimde Türkiye'nin yerel siyasetini, dengelerini değiştirecek bir hale dönüştürmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, her yerde seçim olduğunu ama bazı yerlerde seçimlere itiraz yapıldığını hatırlatarak, "Bu itirazlar sonucu bazı yerlerde oylar sayıldı, bazı yerlerde de seçim yenilendi. Yenilenen seçimlerden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri keyfe keder bir gelişme olarak yenilenmedi. Seçim sandıklarında yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar, birtakım Ali Cengiz oyunları, birtakım alavere dalavereler dolayısıyla yenilenmek durumunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yenilenmesiyle ilgili 2 gerekçesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Birincisi sandık kurullarının hatalı oluşması, yasa dışı oluşması, 19 bin sandık görevlisi sandık görevlisi olmaması gerekirken ya sandık başkanı yapılmış ya da sandık kurulu üyesi yapılmış. Yasanın açık emri en azından sandık başkanları ve bir sandık kurulu üyesinin devlet memuru olmasını söylüyor ama devlet memuru olmayan 19 bin küsür kişi bu sandıklarda bir şekilde sandık kurullarına getirilmiş. Yüksek Seçim Kurulu bundan dolayı dedi ki, 'Sandıklar yanlış oluştuğu için bu seçim bir iptal gerekçesi.' İkincisi de sandıklarda oylar verilmiş, oylar yanlış sayılmış. A partisinin oyu B partisine. Ötekinin ki ötekine. Öyle ki bazı sandıklarda imza var, sıfır oy, hiç oy kullanılmamış görünüyor. Ayrıca birleştirme tutanaklarında yapılan yanlışlıklar dolayısıyla seçim yenilenme karar alınmıştır."

"İnşallah sandıklardan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkacaktır"

Kurtulmuş, "Seçimi kazanan birisinden, yani CHP'nin adayından seçim alınarak seçimi kazanmamış birisine mazbata verilmiyor." ifadesini kullanarak, "Seçime şaibe karıştığı için, seçiminin üzerine gölge düştüğü için Yüksek Seçim Kurulu kararıyla, CHP'nin ya da AK Parti'nin kararıyla değil, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla seçimin yenilenmesine karar veriliyor. Dolayısıyla bu şaibenin ortadan kalkmasını sağlayacak 23 Haziran seçimlerinin bir fırsat olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

"Bir tane CHP'li şunu söyledi mi?" sorusunu yönelten Kurtulmuş, "'Ya siz oy farkını da nasıl oldu da 15 bin oy farkı azaldı? Biz bu farklara itiraz ediyoruz' diyen bir tane CHP'li oldu mu? Çünkü onlar da gördüler. Yeniden sayılınca hangi hokkabazlıkların yapıldığını, hangi Ali Cengiz oyunlarının olduğunu da onlar da görmüş oldular. Eğer sandıkların tamamı ya da en azından önemli bir kısmı sayılsa bu 13 bin fark da kalmayacak, AK Parti lehine fark değişecek. Dolayısıyla sandıkların yeniden sayılması demokrasinin bir parçasıdır." diye konuştu.

Kurtulmuş, seçimlerin yenilendiği bazı ülkelerden örnek vererek, şunları kaydetti:

"Seçimler Belçika'da, Ukrayna'da, Avusturya'da yenilendiğinde demokrasi oluyor da Türkiye'de yenilendiğinde niye demokrasi dışı oluyor? Bunun bir izahı var mı? Kaldı ki ilk sefer olmuyor. Bu seçimde sadece bir yerde de olmuyor ama İstanbul önemli olduğu için bu yaygarayı yapıyorlar. Almadığımız bir tek oyda gözümüz yoktur ama aldığımız herhangi bir oya da birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz, asla buna izin vermeyiz. Seçimler yenileniyor. İnşallah İstanbul halkımız en güzel cevabı sandıklarda verecek ve inşallah sandıklardan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkacaktır."

"Kürt kardeşlerimizin oyu PKK'nın heybesinde değildir"

Sandıklarda ittifaklar olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP, HDP, arkasında PKK, arkasında FETÖ vesaire. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Kürt kardeşlerimiz, şunun da çok altını çizerek söylüyorum. İstanbul'da da Türkiye'nin her yerinde de Kürt kardeşlerimizin oyu PKK'ın sandığında, PKK'nın heybesinde değildir. Onu açık söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok yerde AK Parti belediye başkanı kazandık mı? Kazandık. İstanbul'da çok sayıda, yüz binlerce, milyonlarca Kürt kardeşimiz AK Parti'ye, AK Parti'nin adayına oy verdi mi? Verdi."

Kurtulmuş, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen vatandaşlar, İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına da katıldı. Kurtulmuş, tatil dolayısıyla yaylada bulunan vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA