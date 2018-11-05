Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği Kasım ayı İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Partililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerinde aday adaylarına mesajlar verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, AK Parti'nin bir dünya partisi olduğunu ifade ederek, "AK Parti millete güvenen bir partidir. AK Parti Türkiye'nin tamamının partisidir, AK Parti bir dünya partisidir. Arkadaşlarımız söyledi. Bu seçimde öyle bu eşimdir, bu dostumdur, bu tanıdığımdır bu arkadaşımdır bu ahbabımdır bu köylümdür yok. Hiçbir kimseye torpille iltimas yok. Bu seçimde partinin üstüne basarak yükselecek adaylar ile yol alamayız. Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın gölgesinden istifade ederek siyaset yapacak insanlarla da iş yapamayız. Kendisinden gücü olan, millette karşılığı olan ve partiye kazanç getirenler ile yol alacağız. İnşallah en kısa zamanda adaylarımızı tespit edeceğiz. Elinize bir büyüteç veriyoruz. Adayların toplumda karşılığı var mı diye. Adaylarımızda aradığımız özellikler mütevazi olacak, kibir ehli olan kimseyle işimiz olmaz. Kibir ehli olanın da AK Parti ile hiçbir işi olmaz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR