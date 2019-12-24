Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:38
Kurtulmuş, AA'nın

Genel Başkanvekili , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini inceleyen Kurtulmuş, kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve Hassan Jedi'nin "Büyük Yürüyüşü" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kurtulmuş, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan tarafından çekilen "Kırmızı Sezon" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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