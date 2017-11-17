Kurtulan Siyasilere Hizmetleri Anlattı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, çeşitli siyasi partilerde geçmiş dönemlerde görev yapanlara yatırımları gezdirdi.



Başkan Sadi Kurtulan, muhtarlar, oda ve kooperatif başkanlarının ardından siyasi parti temsilcileri ile Suuçtu Tabiat Parkı'nda kahvaltıda bir araya geldi. Programa eski belediye başkanlarından Onur Göksu'nun yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, DP, DYP, ANAP, BBP, SP, DSP, HEPAR ve GENÇ Parti'de daha önce görev alan 30'a yakın siyasetçi katıldı. Kurtulan, heyete yenilenen yüzüyle hizmete açılan Suuçtu Şelalesi, Katı Atık Aktarma İstasyonu ve yapımı süren Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri ile Atık Su Arıtma Tesisleri'ni gezdirdi.



Suuçtu Şelalesi'nin son durumuyla ilgili bilgi veren Sadi Kurtulan, artık milli park statüsüne geçen bölgeyi 29 yıllığına devraldıklarını, burada yapılan bütün düzenlemeleri Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tescilli planlarıyla hayata geçirdiklerini kaydetti. 37 dönümlük bir alan üzerine kurulan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nin ise ilçenin prestij projesi olduğuna dikkat çeken Kurtulan şöyle konuştu: "Geçmişte çeşitli sebeplerle bu bitirilemedi. Biz buna takılı kalmadık ve göreve geldiğimiz günden beri bu projeyle yakından ilgilendik. Daha sonra bu alan bize devrolduğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giderek, bölgenin Mustafakemalpaşa'ya bir yaşam merkezi olarak kazandırılması noktasında girişimlerimiz oldu. Şehrin en özel yerinde yıllarca atıl kalan bu bölge, yeni nesil tesislerle buluşuyor. Büyükşehir ve Spor Toto Genel Müdürlüğü ile birlikte yatırımı hayata geçirdik. Bu merkez, spor, kültür ve sosyal alanlara dönük, hepsini içinde barındıran bir kompleks olacak. Geçmiş dönemde Adnan Menderes Meydanı'nı yaparken büyüklerimiz oradaki sinema salonunu yıkmamamızı istemişti. Kendilerine göre haklı yönleri vardı. Ama orayı yıkmadan burayı yapmak mümkün değildi. İşte o sinema salonunun da içinde bulunduğu bu merkezin imalatı çok yönlü bir şekilde sürüyor. İnşaatın yüzde 60'ı bitti. 500 kişilik konferans ve tiyatro salonu, fuaye alanı, 100 kişilik bir sinema salonu ve 130 kişilik tekrar küçük bir konferans salonu var. Hemen merkezin arkasında, ulusal ve uluslararası salon sporlarının yapılabileceği şekilde planlanan tesisler var. Bunların yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol sahası ile ilk kez bir tenis kortu yapılıyor. Bu yatırım bizim birlik ve beraberliğimizin eseridir."



Altyapı, çevre ve su iletim hatlarında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan, atık su arıtma tesislerinin yapımında sona yaklaşıldığını, günlük 80 ton evsel atığında bir yıl önce hizmete alınan aktarma istasyonu ile Bursa'ya nakledildiğini dile getirdi.



Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Belediyecilik demek altyapı demek, sosyal hayatın yaşanılır kılınması demek. Bugünlere kalan gecikmiş bu hizmetleri etaplar halinde yapıyoruz. Su cenneti olan bölgemizde maalesef iletim hatlarının eskimiş olmasından dolayı yüzde 60 dolayında kayıp var. Söğütalan'daki suyu Keltaş'a getirdik. Bostandere'den de getiriyoruz. Kara Dere grubu su iletim hatlarının düzeltilmesi için de yoğun bir çalışma sürdürülüyor. 10 ve 5 bin tonluk su depolarının imalatı bu yıl içinde tamamlanacak. Artık su içinde susuzluk çekmeyeceğiz. Atık su arıtıma tesisleri de Mustafakemalpaşa için bir ilk olacak. 150 bin nüfusa göre planlanan tesisler 6 havuzlu olarak son teknoloji ile donatılıyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon atıkları burada arıtılacak. Kırsalda da altyapı hizmetleri paket tesisler aracılığın ile gerçekleştirilecek. Ulaşım konusunda da köprü projemizin yapımı başladı. Önümüzdeki yıl hizmete alınacak 3. köprü ile ağır tonajlı araçlar şehrin içine girmeyecek" diye konuştu. - BURSA