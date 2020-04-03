Kurtulan'da yaşlılara destek Kurtalan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan yaşlılara yemek dağıtıldı.

Kurtalan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan yaşlılara yemek dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için Kurtalan'daki hayırseverler de yardım için kollarını sıvadı.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Abdulhadi Mendeş,isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler tarafından karşılanan yemekler her gün mahalledeki 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından mahallesindeki yaşlılara kuru gıda yardımı yapıldığını belirten Mendeş,

"Biz de yaşlılarımıza elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından hazırlanan yemek paketlerini her gün vatandaşlarımıza evlerinde teslim ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA