Kurtlarla Yaşam Filmi
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Kurtlarla Yaşam, soykırımdan kurtulup hayatta kalmak için kurtar arasında yaşadığını söyleyen bir kadının hayatına odaklanıyor. Kadının anlattıkları insanların dikkatini çeker ancak bir süre sonra anlatılan hikaye şüphelere yol açar. Kadının biyografisi doğru mudur yoksa her şey bir yalandan mı ibarettir?
Yönetmen: Sam Hobkinson
Senaryo: Sam Hobkinson
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Masha and the Wolves
Yapımcı Firma: Arts Alliance
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Belçika, İngiltere
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 11.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com