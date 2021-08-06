Kurtlarla Yaşam Filmi

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Kurtlarla Yaşam, soykırımdan kurtulup hayatta kalmak için kurtar arasında yaşadığını söyleyen bir kadının hayatına odaklanıyor. Kadının anlattıkları insanların dikkatini çeker ancak bir süre sonra anlatılan hikaye şüphelere yol açar. Kadının biyografisi doğru mudur yoksa her şey bir yalandan mı ibarettir?

Yönetmen: Sam Hobkinson

Senaryo: Sam Hobkinson

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Masha and the Wolves

Yapımcı Firma: Arts Alliance

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Belçika, İngiltere

Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 11.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com