Kurtların tavşan avı kameraya yansıdı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
03.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:18
Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde, 4 kurdun tavşanı kovalama anı güneş enerji santralinin güvenlik kamerasında yer aldı.
Kurtların peşine düştüğü tavşanı kovalama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA