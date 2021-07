Kurtların saldırısına uğrayan at telef oldu

Kent merkezinde 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyü yaylasında Arafat Çiftçi'ye ait ata kurt sürüsü saldırdı. Bay köyünde çiftçilikle uğraştığını ifade eden Arafat Çiftçi, gece yarısı yaylaya inen kurt sürüsünün bin bir güçlükle yetiştirdiği atı telef ettiğini söyledi. Çiftçi, "Bay köyünde çiftçilikle geçimimi sağlıyorum. Zorlukla yetiştirdiğim at, kurtlar tarafından telef edildi. Bu at sayesinde yaylaya gidip geliyorduk. Kurtlar onu da elimizde aldı. Artık yaylaya koyun sağmaya nasıl gideceğiz diye düşünüyoruz. Atımızın telef edilmesi ile birlikte perişan olduk. Yeni at alacak maddi imkanlara da sahip değiliz" dedi. - HAKKARİ

