Kurtların korkulu rüyası kangallar, Sibirya soğuklarında eğitiliyor

28.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:10

Doğada kurtlara göz açtırmayan savaşçı Kangallar, Sibirya ile aynı iklimsel özellikleri taşıyan Sivas'taki Meraküm mevkisinde yetiştiriliyor.



Anadolu'ya Orta Asya'dan geldiği bilinen ve atalarının kurtlar olduğu düşünülen kangallar, doğada kurtların tek korkulu rüyası. Anadolu Aslanı olarak da bilinen kangal köpekleri kurtlarda olduğu gibi soğuk havayı seviyor. Kangallar, Sivas'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereye kadar düşmesi ile adeta yeniden doğdular. Doğanın en zeki, en güçlü ve insan dostu koruma köpekleri arasında yer alan bu hayvanlar, Sivas'ta Sibirya ikliminin yaşandığı 2 bin 3 rakımlı Meraküm mevkisinde eğitiliyor.



Sibirya iklimi yaşanıyor



Bugünlerde Sibirya soğuklarının hakim olduğu Meraküm mevkisinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi sorumlusu, uzman Kangal eğitmeni Hüseyin Yıldız, Meraküm'de kar, tipi ve rüzgarın eksik olmadığını belirterek, "Burası Sivas'ın Kuzey Doğu noktası. 2003 rakım yükseklikteyiz. Sibirya'nın Güney basınç ayağı ölçümlerinin yaşandığı bir noktadayız. Burada kar, tipi, Poyraz, rüzgar hiç eksik olmaz. Meraküm, soğuk iklim koşullarının en ağır ve etkin yaşanabileceği bir yerdir. Şuan hava sıcaklığı eksi 18 derecedir" dedi.



Kurtlarla aynı özellikleri taşıyorlar



Yıldız, kangalların kurtlar ile benzer özellikler taşıdıklarını ifade ederek, "Kangal ırkı köpeklerimiz doğal bir seleksiyondur, doğal bir ırktır. Kangallar, kurtlar ile yaşam özdeştirmesini tamamen, hatta aynı buluşturan bir ırktır. İki ırkta doğal seleksiyon olduğu için benzer özellikleri çok fazladır. Aralarındaki tek fark biri vahşi insan dışı, diğerinin ise insan kaynağından besleniyor olmasıdır. Bir kurdun yaşam şekline baktığınızda tamamen aynı özellikleri görebilirsiniz. Psikolojik, anatomik ve fizyolojik olarak da kangalın kurtla aynı ırktan olduklarını görürsünüz. İkisi de yüksek karasal iklim hayvanlarıdır. İkisi de yaşam bölgelerini ve hatlarını ortak noktada buluşturur. İki akıllı zeki hayvanın yaşam içerisinde birbirine düşman olmasının nedeni de budur. Doğan seleksiyon olmaları, aynı zekayı ve gücü taşımalarıdır. Bugün bir kangalı doğaya salarsanız, iki ay insan eli dokunmadan yaşamak zorunda kalırsa aynı kurt gibi davranışlar sergilediğini görürsünüz" dedi.



Soğukta yeniden doğuyorlar



Yıldız, kangalların soğukta adeta doğduklarını vurgulayarak şunları söyledi. "Kangal yaşam içerisinde kışın doğar, yazın ölür. Siz Yaz aylarında onu kuytu yerlerde, gölgeliklerde, kendini soğutmaya çalışırken görürsünüz. Kangal, doğasındaki yaşam şeklini tamamen soğuğa göre dizayn eder. Kış şartları kangal için bir terapidir. Kışın kangal kesinlikle mutludur, huzur doludur, hastalıklarını giderir. Kar yağdığında bir çocuğun mutlu olduğunu gibi mutlu olur, kendini yeniden dizayn eder, mobilize eder. Kangal için kar, kış bir doğuştur." - SİVAS

Kaynak: İHA