Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
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Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada

30.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:13
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin Kangal köpeğini boğdu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin Kangal köpeğini boğdu. Kurtların, köpeği telef ettiği an, kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı. Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.


Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

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