Kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.
Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.
Kurtların boğdukları koyunları ağılda bırakarak uzaklaştıkları olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.