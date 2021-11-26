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Kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.

Kurtların boğdukları koyunları ağılda bırakarak uzaklaştıkları olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

Kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

Kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri

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