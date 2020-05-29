Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası
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Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

Van'ın Erciş ilçesinde yaban kurtlarını öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

29.05.2020 01:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:02

Van'ın Erciş ilçesinde yaban kurtlarını öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.

Erciş Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İkizçalı Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların yaban kurdu avlandığı ve yavrularını sahiplendiği hakkında ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaban kurdunu öldüren ve yavruları sahiplenen 4 kişiyi tespit etti.

Ekipler, tespit ettikleri kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 15 bin 25 lira idari para cezası uyguladı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 yavru kurdu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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