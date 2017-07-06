Kurtlar Vadisi'nin Senaristi Osman Sınav, "Feda" ile Ekranlara Dönüyor

Osman Sınav, "Süper Baba" ile başladığı yolculuğuna "Deli Yürek" ve "Kurtlar Vadisi" ile bambaşka bir boyut kazandırmıştı. Daha sonra "İnadına Aşk" ve "Şahane Damat" gibi romantik komedilerde istediğini bulamayan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav aslına dönüyor!

"FEDA" DİYEREK EKRANI TESLİM ALMAYA HAZIRLANIYOR

Osman Sınav yeni sezonda yayınlandıkları dönem ekranı teslim alan "Deli Yürek" ve "Kurtlar Vadisi" tadında yeni bir dizi ile ekranda olmaya hazırlanıyor. Geçen sezon sonu başlayan askeri-aksiyon dizileri kervanına katılmaya hazırlanan Osman Sınav, "Feda" isimli yeni dizisine yepyeni bir tema hazırlıyor.

DÖRT ŞEHİT ÇOCUĞUNUN HİKAYESİ İŞLENECEK

Osman Sınav senaryosunu Ümit Saat'in yazdığı "Feda"da dört şehit çocuğunun mücadelesini anlatacak. Dizi aynı gün kalleş bir planla öldürülen bir savcı, bir askeri istihbaratçı, bir polis ve bir gazetecinin yetim kalan dört çocuğunun hayatlarının değişimine ve babalarının ölümünün ardındaki sır perdesini aralama mücadelesine odaklanacak.

KANAL D İLE DİRSEK TEMASINDA

Kulislere göre "Feda" ile Kanal D ilgileniyor ancak henüz imza aşamasına gelinmedi.