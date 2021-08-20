Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
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Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi

Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. YouTube'da katıldığı programda kapanma sürecini anlatan oyuncu, son oynadığı dizide "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!" gibi tepkiler de aldığını açıkladı. İşte Ayaydın'ın dikkat çeken değişimi...

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. YouTube'da kanalında yayınlanan Son 33 programına konuk olan Apaydın, tesettüre girme sürecinden bahsetti.

"YÜMÜZE TOKAT GİBİ ÇARPTI

21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen genç oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Açık olduğu dönemlerde dışarı çıktığında tesettürlülere özendiğini söyleyen Ayaydın, "Hep Allah'ım bana da nasip et ama senin rızana uygun olacak şekilde nasip et derdim" ifadelerini kullandı.

"O BANA FARKLI BİR ŞEY KATTI"

Bir film için camide çekim yaptıklarını ve orada çok etkilendiğini anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dış görünüşüne bakıldığına 'namaz kılmıyordur' dediğimi insanların vakit namazında camiye koştuğunu gördüm. O bana çok farklı bir şey kattı. 'Ben de o insanlar gibi neden camiye girerek vakit namazımı neden kılamıyorum?' dediğimde aldığım cevaplar hep 'sen oyuncusun' oldu. Aslında engelleri kendi kendime koyuyorum."

İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın değişimi...

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FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Fatma Büşra Ayaydın, 27 Ekim 1994 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı olan Selvi Çakır karakteri ile genç yaşta dizilerle tanıştı.

Ankara ilinde dünyaya gelen oyuncu lise yıllarında oyunculuk hayatına dahil oldu ve kısa zaman içerisinde kendisini geliştirerek günümüzün beğenilen oyuncularından birisi haline geldi.

Büşra Ayaydın genç yaşına rağmen birçok başarılı projede rol aldı. Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde yer alan oyuncu son olarak Siccin 3 filmi ile vizyonda olmuştu.

Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi
Kurtlar Vadisi'nde rol alan o isim tesettüre girdi

Kaynak: Snob Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme sürecini anlattı
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