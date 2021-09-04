KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü. Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu'?nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü. Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım dedi.

KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Tanju Özcan Hamid Karzai Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Ezgi Mola Münir Özkul Düm Tek Tek
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Samet Aybaba Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:52:57. #1.15#

title