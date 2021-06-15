Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
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Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Yaşam

Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı Kars'ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

KARS - Kars'ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. 20 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Halit Paşa Mahallesinde hayvancılık yapan Şevki Kuş'un ahırında bulunan koyunlar gece yarısı kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısında 20 koyun telef oldu. Gece yarısı 03.00 sıralarında ahırdan gelen sesler üzerine sürü sahibi Şevki Kuş 20 koyunun parçalandığını 7 koyunun ise yaralı olduğunu gördü.

Kars il merkezinde yaşanan kurt saldırısı vatandaşları şaşırttı.

Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı
Aç kalan kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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