Kurtköy'de fabrika alev alev yandı
Kurtköy'de fabrika alev alev yandı Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorİSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Kurtköy'de fabrika alev alev yandı
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İSTANBUL - Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Pendik Kurtköy'de bulunan bir polyester fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.