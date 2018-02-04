Kurtköy Bölgesinde Konut Almanın Avantajları Neler?

Lens İstanbul Yönetici Ortağı Mert Kutlu, Kurtköy bölgesinde konut almanın avantajlarını Wise TV'ye anlattı.

Kurtköy'ün hem havalimanına yakınlığından hem de yeni taksi yolları yapılacak olmasından dolayı bölgenin daha çok değerleneceğini ifade eden Kutlu, Osman Gazi Köprüsü'nün bölgeye yakın olmasının ve yapılacak olan İzmir otobanının etkileri ile Kurtköy'ün değerlenmesini öngördüklerini ve ona göre yatırım yaptıklarını belirtti.