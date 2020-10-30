Kürtçe sözleri! En sevilen Kürtçe sözler! Sevilen Kürtçe sözler? İlham veren Kürtçe sözler!
30.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:23
Türkiye oldukça büyük bir mozaik. Kendi içinde birçok farklı kültürü insnaı ve dili barıdıran Türkiye'nin içinde konuşalan dillerden birisi de Kürtçe. Kendi içinde oldukça derin bir dil olan Kürtçe'nin en sevilen sözleri! En sevilen Kürtçe sözler! Sevilen Kürtçe sözler? İlham veren Kürtçe sözler!
Kürtçe kendi derinliği ile oldukça konuşulan ve bşir çok isnantarafıındna da tercih edilne alanıoldukça geniş bir dil. Durum böyle olunca da kendi içinde zamanla pek çok söz ve vurucu cümle biriktirmiş. Peki, Kürtçe'nin en sevilen sözleri neler? En sevilen Kürtçe sözler! Sevilen Kürtçe sözler? İlham veren Kürtçe sözler!
KÜRTÇE SÖZLER
- Neçe Muhtace Behnateme - Gitme Kokuna Muhtacım
- Tu guli ez bülbüle temme teme. – Sen gülsün ben bülbülün.
- Eze Her Derete Gezkim Şerinamın – Her Yerini Isırıcam Tatlım
- Dilete Wek Şuri Gelek Çuyi Kuri – Aşkın Kılıç Gibi En Derine İndi
- Wer Neçe Delalamın – Gel, Gitme Değerlim
- Beriya Behnateyi Cennetkir – Cennet Kokunu Özledim
- Te Hinki Hezmıkıribe Neçe Rıhemin - Birazcık Sevdiysen Beni, Gitme Ruhum!
- Ma Gelo Tu Zane Dileminde Ki Heye – Acaba Benim Gönlümdeki Kişiyi Biliyor musun ?
- Laşemi Direale Go Ti Tinebe – Vücudum Titriyor Sen Olmayınca
- Neynokete Beşe Eze Bimrim – Tırnağına Zarar Gelse Ben Ölürüm
- Jiyanamın – Hayatım
- Dilete Wek Şuri Gelek Çuyi Kuri – Aşkın Kılıç Gibi En Derine İndi
- Şahiya dilemin – Kalbimin dermanı
- Her deri te dibinim ruete naça jiber çavemin - Her yerde seni görüyorum yüzün gitmiyor gözlerimden
- Dilemin ketiiyete– Gönlüm sana kaydı
- Li ber eşkate zuwabum– Aşkından kurudum
- Dilimin Bi Kuli xemme – Gönlüm yarali ve kederli
- Dil Şikesti = Kırık Kalp
- Tu cehnemê nebini buhust bi te xwes nabe. – Cehennemi görmezsen cennet sana tatlı olmaz.
- Li ber eşkate zuwabum- Aşkından kurudum
- Lingemi Hereji Durite Dilemin Cemteye – Ayaklarım Senden Uzağa Gitsede Kalbim Hep Seninle
- Mina Stêrke Ezmana Jî Ber Çawêmin Wendabû – Gökteki Yıldız Gibi Gözlerimin Önünden Kayboldu.
- Zanibim Mirin Heye Taliye Disa Eze Jite Hezbikim – Sonunda Ölüm Olacağını Bilsem Yine Severim Seni
- Çukuletamın – Çikolatam
- Eger Tu Yaminbi Kes Nikare Rajiye Ji Destemin – Eğer Sen Benimsen Kimse Alamaz Elimden
- Derdê dilekî ji barê deh milan girantir e – Bir gönül derdi omuzdan 10 yükten daha ağırdır.
- Go Ti Beje Dev Jiimin Berde Mirin Xweşti Ji Wi Hali – Beni Bırak Dersen Ölüm İyidir Bu Halden
- Tu cehnemê nebini buhust bi te xwes nabe – Cehennemi görmezsen cennet sana tatlı olmaz.
- Tu Kederamini – Kederimsin
- Laşemi Te Digeri – Bedenim Seni Arıyor
- Xude Te Jiminre Bihele Xezalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Ceylanım
- Lingemi Hereji Durite Dilemin Cemteye – Ayaklarım Senden Uzağa Gitsede Kalbim Hep Seninle
- Gelek evîndar şewitîn Ji wan neçêtir im yarê Ji xweliya vê laşê min Gorîna min çêkin yarê. -Bir çok aşık yandı Onlardan beterim yarim Bu bedenimin külleriyle Kabrimi yapın yarim.
- Mina Stêrke Ezmana Jî Ber Çawêmin Wendabû – Gökteki Yıldız Gibi Gözlerimin Önünden Kayboldu.
- Zanibim Mirin Heye Taliye Disa Eze Jite Hezbikim – Sonunda Ölüm Olacağını Bilsem Yine Severim Seni
- Çavemin – Gözüm
- Kaderamın – Kaderim
- Ez te pir hezdikim. – Seni seviyorum.
- Lı bendate ez heliyam – Seni beklemekten eridim
- Çavreşa min nav û cergêm tev bi xwîn e. – Karagözlüm, içim, ciğerlerim kanar.
- Ji eşkate ez dinbum. – Senin aşkından deliye döndüm.
- Şekiremin – Şekerim
- Rehniya Çawemin – Gözümün Nuru
- Hesretamın – Hasretim
- Rukenamın – Gülen Yüzlüm
- Diljin – Yaşayan Gönlüm
- Min beriya te kiriye – Seni özledim
- Tu parçaki jimini – Sen benden bir parçasın
- Ez wek dina heztedikim. – Seni deliler gibi seviyorum.
- Tu sebeba sekinandınamini – Sen durgunluğumun sebebisin.
- Şahiya dilemin. – Kalbimin dermanı.
- Rojin – Doğan Gün ( Güneş )
- Rojinamın – Doğan Güneşim
- Çawemi ijte pev keski nabine – Gözlerim senden Başkasını Görmüyor.
- Xude Te Jiminre Bihele Delalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Değerlim
- Xude Te Jiminre Bihele Xezalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Ceylanım
- Te Hinki Hezmıkıribe Neçe Rıhemin – Birazcık Sevdiysen Beni Gitme Ruhum
- Doxtor Derman Nizane Tuyi Çaramın – Doktor Derman Bilmiyor Sensin çarem
- Pir dixwazım tû yamın bi– Çok isterim benim olmanı
- Ez Wek Dina Heztedikim – Seni Deliler Gibi Seviyorum
- Lı bendate ez heliyam. – Seni beklemekten eridim.
- Te Hinki Hezmıkıribe Neçe Rıhemin – Birazcık Sevdiysen Beni Gitme Ruhum
- Eger Tu Yaminbi Kes Nikare Rajiye Ji Destemin – Eğer Sen Benimsen Kimse Alamaz Elimden
- Dikim nakim te ji bîr nakim oy canê Destê`m nîne ji te hez dikim oy canê Gunhê`m nîne, dil te dîr e oy canê. Ne yapsam ne etsen seni unutamam oy canım, Elimde değil seni seviyorum oy canım, Günahım yok, gönül seni ister.
- Tu Her Hebi Jiyanamın – Sen hep ol hayatım
- Xude Te Jiminre Bihele Xezalamın – Allah Seni Bana Bağışlasın Ceylanım
- Tu damaremidi xunamıni – Sen damarımdaki kanımsın
- Heta Taliye – Sonsuza Dek
- Heta Taliye Tu Yamini – Sonsuza Dek Benimsin
- Axreteji ez te bernadım – Ahirettede seni bırakmam
- Neçe Muhtace Behnateme – Gitme Kokuna Muhtacım