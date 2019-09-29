Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası

29.09.2019 17:16

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, şarkıcı Dodan Özer'in Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Gür, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde yapılan önemli yasal düzenlemelere değinerek, şöyle konuştu:

"Kendi dönemlerindeki yasaklardan siyaset devşirenler ve işleri güçleri maksatlı algılar yaparak bunların üzerinden prim yapmayı meslek edinip halkımızı galeyana getirme çabası içinde olanlar ve bundan siyasi rant elde etmeye çalışanlar bilsinler ki bu yasaklar ve kullandıkları siyaset şekli, tarihin çöplüğündeki yerini almıştır."

Gür, TRT ve diğer kanallarda okunan bir şarkının yasaklanmasının mümkün olamayacağını dile getirerek, "Bu mantığı dahi yürütemeyen akıl ve izandan yoksun bu maksatlı kişileri, toplumumuzun ve ahlak kurallarının vicdanına havale ediyoruz. CHP, HDP ve zihniyeti, gerçek dışı haberler üreterek toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan ve bundan siyasi malzeme çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmelidir." dedi.

Kaynak: AA