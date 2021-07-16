Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı
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Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelinin 335 metre derinliğe dalış yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelinin 335 metre derinliğe dalış yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelince, atmosferik dalış sistemi ile 335 metreye dalış yapılarak "Satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalış" eğitiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı
Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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