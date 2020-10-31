Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması

31.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:25

AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor.

AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki yaşlı vatandaşa "Halim amca, seni kurtaracağız korkma" diye seslenerek moral verdi.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması
Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması
Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması
Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

MSB: ' Arama- Kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Hava Kuvvetlerimize ait 6 uçak...
MSB: " Arama- Kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Hava Kuvvetlerimize ait 6 uçak...
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (4)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sevim Emre Sezen Aksu Miley Cyrus
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 12:32:18. #1.15#
title