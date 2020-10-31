Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması

AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor.

AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki yaşlı vatandaşa "Halim amca, seni kurtaracağız korkma" diye seslenerek moral verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı