Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaşlı vatandaşla konuşması
31.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:25
AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor.
AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntüler İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaşlı bir vatandaşın kurtarılma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki yaşlı vatandaşa "Halim amca, seni kurtaracağız korkma" diye seslenerek moral verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı