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Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da gittiği arazide yaralanarak mahsur kalan avcı kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da gittiği arazide yaralanarak mahsur kalan avcı kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe belde kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avlanmak için dağa giden ve ismi henüz öğrenilemeyen avcı yaralanarak arazide mahsur kaldı. 112 Acil servisi arayarak yardım isteyen avcıya ekipler kısa sürede ulaştı. Bölgede 2 saatlik bir çalışma yapan AFAD ve UMKE ekipleri yaralıyı kurtardı.

Öte yandan 112 sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevkini sağladı. - AFYONKARAHİSAR

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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