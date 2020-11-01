Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor

01.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:24

Son dakika haberleri: Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde enkaza dönen apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde enkaza dönen apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 33. saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi. Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor. enkaz altında yakınları olan vatandaşların umutlu bekleyişleri de devam ediyor. Vatandaşlar enkaz altından gelecek sevindirici haberleri alabilmek için nöbet tutuyor.

Öte yandan başta Türk Kızılayı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu İzmir depremi için seferber oldu. Kızılay tarafından evlerinde kalamayan vatandaşlar için battaniye dağıtıldı, kurulan ikram standlarından yiyecek içecek ikramı yaptı. Bazı vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları gıdaları deprem bölgesindeki vatandaşlara getirerek dayanışma örneği sergiledi.

Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor
Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor
Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Miley Cyrus Şevket Çoruh Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Eddie Newton Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kurtarma çalışmalarında 33. saate girildi, ekiplerin zamanla yarışı sürüyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 00:24:59. #1.15#
title