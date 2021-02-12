(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
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(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)

12.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:58
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk kurtarıldı.

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken iki çocuk çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)
(kurtarma anından yeni fotoğraflar) Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan 2 çocuk  böyle kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

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