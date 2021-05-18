KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı UZMAR tarafından özel inşa edilen ve dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olan KURTARMA 13 isimli römorkör, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna törenle teslim edilerek, görev yeri olan...

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

İSTANBUL - UZMAR tarafından özel inşa edilen ve dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olan KURTARMA 13 isimli römorkör, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna törenle teslim edilerek, görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7 gün 24 saat çalışan KEGM filosuna dahil edilmek üzere UZMAR tarafından özel inşa edilen KURTARMA 13 isimli römorkörün KEGM filosuna teslim edilerek görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurlandığı belirtildi.

UZMAR Tersanesi tarafından Türk Boğazları'ndaki emniyetin arttırılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için geliştirilen ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak göreve hazır hale gelen Kurtarma-13 römorkörünün, dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olduğu belirtiliyor. Kurtarma 13 ismi verilen Rastar 3200 W modeli 32 metre boyundaki römorkör Çanakkale Boğazı'nda görev yapmak üzere yola çıktı.

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Demet Akalın Nur Fettahoğlu
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:00:14. #1.16#

title