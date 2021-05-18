Kurtarma-13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen Kurtarma-13 römorkörü, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen su gösterisi ile görev yeri Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen Kurtarma-13 römorkörü, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen su gösterisi ile görev yeri Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7/24 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan Kurtarma-13 isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık." ifadelerine yer verildi.

Kurumun hizmet binasının yer aldığı Beylerbeyi önlerinde düzenlenen uğurlama töreninde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Kurtarma-13 römorkörü personeline hitaben telsizle yaptığı anonsta, "Hoş geldiniz. Gemimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza, bela vermesin inşallah. Allah selamet versin." dedi.

İstanbul Boğazı'nda görevli römorkörler ve kurtarma botları da yaptıkları su gösterisi ile Kurtarma-13'ü Çanakkale Boğazı'na uğurladı.

Kocaeli'nde inşa edilen 32 metre uzunluğunda, 498 groston ağırlığında ve 82,44 ton çeki gücüne sahip Kurtarma-13 römorköründe 8 personel görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak