KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma 13' isimli römorkörü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladıklarını açıkladı.

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma 13' isimli römorkörü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladıklarını açıkladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 724 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan 'Kurtarma 13' isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık denildi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yapım yeri Kocaeli olan Kurtarma 13 isimli römorkörün, tam boyu 32 metre, kütük genişliği 13,17 metre, kütük derinliği ise 5,59 metre olarak ölçüldü. Römorkörün diğer özellikleri ise şöyle

Klas Kuruluşu Türk Loydu

Yapım yılı 2021

Tekne Draftı 4,67 metre

Net Tonaj 498149

Hız 13 kt

Çekici gücü 82,44 ton

Kaynak: Demirören Haber Ajansı