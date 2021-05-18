KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma 13' isimli römorkörü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladıklarını açıkladı.

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma 13' isimli römorkörü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladıklarını açıkladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 724 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan 'Kurtarma 13' isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık denildi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yapım yeri Kocaeli olan Kurtarma 13 isimli römorkörün, tam boyu 32 metre, kütük genişliği 13,17 metre, kütük derinliği ise 5,59 metre olarak ölçüldü. Römorkörün diğer özellikleri ise şöyle

Klas Kuruluşu Türk Loydu

Yapım yılı 2021

Tekne Draftı 4,67 metre

Net Tonaj 498149

Hız 13 kt

Çekici gücü 82,44 ton

KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI
KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI
KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI
KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI
KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:59:35. #1.14#

title