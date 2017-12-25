Kurtarılmak İstenen Kamyonet Halat Kopunca 300 Metre Uçuruma Yuvarlandı

Kurtarılmak istenen kamyonet halat kopunca 300 metre uçuruma yuvarlandı

Gözleri önünde kamyonetinin paramparça olduğunu izleyen sürücü yaşadığı ikinci olayla şok oldu



MERSİN - Mersin'de yoldan 40 metre aşağıya uçan kamyonet, kurtarılma esnasında halatın kopmasıyla 300 metre aşağıya yuvarlandı. Gözleri önünde kamyonetinin paramparça olduğunu izleyen sürücü yaşadığı ikinci olayla şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocayer yolu üzerinde seyreden kamyonet yoldan çıkıp 40 metre aşağıya yuvarlandı. Kazada başından yaralanan sürücü, ertesi gün çekiciyle kamyonetini yaklaşık 40 metre aşağıdan yola çektirmek istedi. Yola konuşlanan çekiciyle kamyonet çekilmeye başlandı. Kamyonet yola ulaştığı an ise halat kopmasıyla 300 metre aşağıya yuvarlandı. İlk kazada büyük bir hasar almayan kamyonet, ikinci kazada hurdaya döndü. Gözleri önünde kamyonetinin paramparça olduğunu izleyen sürücü yaşadığı ikinci olayla şok oldu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.