Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
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Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Güncel

Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar Amasya'nın merkeze bağlı Aydınlık köyünde sulama havuzuna düşüp mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar

AMASYA - Amasya'nın merkeze bağlı Aydınlık köyünde sulama havuzuna düşüp mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Birkaç gün önce Amasya Aydınlık köyünde, bahçelerini ilaçlamaya giden Burak Elmas (36), babası Nurettin elmas ve oğlu Deha Nurettin Elmas bir köpeğin sulama havuzuna düştüğünü fark ettiler. Burak Elmas, hiç düşünmeden boş sulama havuzuna girerek düşen köpeği babasıyla birlikte kurtardı. Sulama havuzuna düşen köpeğin korktuğu kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen kurtarma anları Burak Elmas'ın oğlu Deha Nurettin Elmas tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kurtarılan köpek sulama havuzundan çıktıktan sonra arkasına bakarak koşarak ayrıldı.

Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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