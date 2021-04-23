Kurtarılan kedisini öperek sevdi
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Kurtarılan kedisini öperek sevdi

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Kurtarılan kedisini öperek sevdi Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sahibine koştu Kahramanmaraş'ta bir kadın iş yerinde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan kedisini öperek sevdi.

Kurtarılan kedisini öperek sevdi

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sahibine koştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadın iş yerinde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan kedisini öperek sevdi.

Olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katındaki iş yerinde yaşandı. İş yerindeki kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis nezaretinde iş yerinin penceresini açtı. Hayvansever Elife Temiz, açılan pencereden kedisini, 'Gel annem, gel fıstığım, gel kızım' diyerek çağırdı. Pencereden çıkan kedisine sevinen kadın, kucağına aldığı kedisini öperek sevdi.

32 sokak hayvanına baktığını söyleyen hayvansever Elife Temiz, "Burada doğum yapmıştı kedimiz, çocuklar da kapıyı kapatınca içeride mahsur kaldı. Buranın sahibi yoktu biz de açamadık kapıyı. Sağ olsun ekipten kurtardık kediyi. Ben sokak hayvanlarına bakıyorum, hastalandıklarında veterinere götürüyorum. Veteriner ilaç parası almıyor sadece aşıların yaptıramıyorum. Karınlarını doyurabilirsem doyurmaya çalışıyorum. Yaklaşık 32 tane sokak hayvanım var ve elimden geldiğince bakıyorum" dedi.

Kurtarılan kedisini öperek sevdi
Kurtarılan kedisini öperek sevdi
Kurtarılan kedisini öperek sevdi
Kurtarılan kedisini öperek sevdi
Kurtarılan kedisini öperek sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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