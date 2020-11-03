Kurtarılan Ayda bebek "anne" diye seslendi
03.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:59
Kurtarılan Ayda bebeğin anne diye seslenmesi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken anne diye seslendi.
Kurtarılan Ayda bebeğin anne diye seslenmesi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken anne diye seslendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı