Kurtarılan Ayda bebek "anne" diye seslendi
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Kurtarılan Ayda bebek "anne" diye seslendi

03.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:59

Kurtarılan Ayda bebeğin anne diye seslenmesi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken anne diye seslendi.

Kurtarılan Ayda bebeğin anne diye seslenmesi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken anne diye seslendi.

Kurtarılan Ayda bebek 'anne' diye seslendi
Kurtarılan Ayda bebek 'anne' diye seslendi
Kurtarılan Ayda bebek 'anne' diye seslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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