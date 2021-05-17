Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
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Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar

Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, kedinin annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 927 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Genç isimli bir vatandaş, 41 YS 218 plakalı Ford marka otomobilini yıkamak istediği sırada, otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine yavru kedinin motor kısmında sıkıştığını anlayan Genç, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yavru kedi, ekiplerin yoğun çabalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekipler daha sonra, oldukça korkan yavru kedinin annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştı. Ekiplerin, kedinin annesini bulamaması üzerine hayvansever bir vatandaş, kediyi sahiplenerek evine götürdü.

"Ben öldü zannettim"

Başından geçen olayı anlatan otomobil sahibi Birol Genç, "Arabayı yıkamaya girdim, yıkama yerinde suyu vurduğumda kedi sesi gelmeye başladı. 'Herhalde yandaki arabadan geliyordur diye düşündüm. Bir baktım, benim aradan geliyor. Daha sonra itfaiyeyi aradım, onlar geldiler. Allah razı olsun kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben öldü zannettim, Allah'tan ölmemiş" dedi. - KOCAELİ

Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar
Kurtardıkları yavrunun annesini bulabilmek için sokak sokak dolaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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