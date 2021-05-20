KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
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KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, onu ararken bitkin düşen zay Celep (52) mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, onu ararken bitkin düşen zay Celep (52) mahalle afet gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yaşlı köpeği yolu olmayan bölgede sırtında taşıdı.

Datça'da yaşayan Özay Celep (52), saat 07.00 sıralarında, arkadaşı Musa Ünal'ın sahibi olduğu Hızırşah Mahallesi, Domuz Çukuru mevkiindeki eski bir turistik işletmede bulunan 14 yaşındaki 'Dırdır' isimli köpeğe mama ve su verip, bakımını yapmaya gitti. Celep, köpeğin yerinde olmadığını görünce kaybolduğunu düşünüp Muğla AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD yetkilileri tarafından bilgilendirilen Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de bölgeye gitti. Köpeğin kaybolduğu ihbarında bulunan Celep'e de ulaşılamadığı belirlendi. 4 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında yavru arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Domuz Çukuru mevkiine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalık alanda Özay Celep'i bitkin halde buldu. Celep'in bulunduğu yere 200 metre mesafede de köpeğe ulaşıldı. Kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen köpek, kurtarıldı.

Celep ve köpeğe su veren ekipler onları Domuzçukuru'ndaki işletmeye getirdi. Ekipler, yaşlı olduğu için yürümekte zorluk çeken köpeği omuzlarında taşıdı.

KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI
KURTARDIKLARI KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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