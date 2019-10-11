Kurtardığı yavru kediyi sahiplendi
Aksaray'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Aksaray'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Meydan Mahallesi'nde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kediyi hassas bir çalışmayla çıktığı ağaçtan indirmeyi başardı.
Gözünde tümör olduğunu gören ekipler yavru kediyi veterinere götürdü.
Veteriner tarafından gözünden ameliyat edilen ve sağlığına kavuşan yavru kediyi itfaiye eri Ali Ozan Güler sahiplendi.