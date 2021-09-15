Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı - Haberler
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Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Aksaz Marmaris'te yapılan Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Aksaz Marmaris'te yapılan Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tatbikatın "Tatbikat Brifingi" ile başladığı belirtildi.

Tatbikata Türkiye, ABD ve İtalya Deniz Kuvvetleri katılırken, İspanya ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.

24 Eylül'e kadar sürecek tatbikat, Alarm ve Arama Eğitimleri Safhası ile devam ediyor.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı - Haberler
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