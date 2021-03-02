Kurtalanspor Bölgesel Amatör Ligi hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Kurtalanspor, düzenlenen törenle hazırlıklarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını açıklamasının ardından Kurtalanspor da hazırlıklarına başladı.

Kurtalan Şehir Stadında yapılan törende konuşan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçeyi temsil eden takımlarını destekleyeceklerini söyledi.

Kurtalanspor'un her zaman yanında olacağını dile getiren Aydın, "Altyapısında ve kadrosunda ilçenin gençlerinin yer alıyor. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklara yönelmesini önlemek amacıyla sporu özendireceğiz. Bu noktada Kaymakamlık ve Belediye olarak spora desteklerimizi sürdüreceğiz. Kurtalanspor'a başarılar diliyorum" dedi.

Kurtalanspor Kulübü Başkanı Fırat Angün de Aydın'a katkılarından dolayı plaket verdi.

Aydın, futbolcularla bir süre sohbet etti, kulüp tesislerini inceledi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay