Kurtalanspor'a destek programı düzenlendi

??????? Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Kurtalanspor'a destek programı yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen programda Kurtalanspor'a, destek amacıyla bağış kampanyası düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, programda yaptığı konuşmada, Bölgesel Amatör Ligi'nde ilçeyi temsil eden Kurtalanspor'u 3. Lige çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, takıma destek verilmesini istedi.

Etkinliğe, Kurtalanspor Kulüp Başkanı Fırat Angün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları katıldı.

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