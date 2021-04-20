Kurtalanlı öğrenciler dengbejlerle bir araya geldi
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Kurtalanlı öğrenciler dengbejlerle bir araya geldi

Kurtalanlı öğrenciler dengbejlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, E-Twinning Projesi Kapsamında bölgedeki dengbejler ile bir araya geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, E-Twinning Projesi Kapsamında bölgedeki dengbejler ile bir araya geldi.

Kurtalan Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler tarafından "Gökle Toprak Arasında Bir Ahenktir Müzik" e-Twinning Projesi kapsamında bölgede bulunan dengbejlerin sanatlarını icra ettikleri Diyarbakır Dengbej Evinde dengbejlerle bir araya gelerek röportaj yaptı.

Bölgedeki önemli bir kültürel geçmişe sahip olan dengbejlik sanatına dikkat çekmek amacıyla yürütülen çalışmalarda öğretmen ve öğrencilerinin kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüler, izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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