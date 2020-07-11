Kurtalan'ta bir mezra karantinaya alındı Kurtalan ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kurtalan ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kılıçlı Köyü Gültepe mezrasında 4 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kişilerle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, mezrada koronavirüs salgınından vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süresince karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA