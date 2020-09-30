Kurtalan Kaymakamı Aydın, yapımı süren köy yolunda incelemede bulundu
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Kurtalan Kaymakamı Aydın, yapımı süren köy yolunda incelemede bulundu

30.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:31
Kurtalan Kaymakamı Aydın, yapımı süren köy yolunda incelemede bulundu

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yapımı devam eden köy yolunda incelemelerde bulundu.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yapımı devam eden köy yolunda incelemelerde bulundu.

Tütün köyü yolunda inceleme yapan Aydın, görevli personel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Aydın, yol asfaltlama çalışmalarının son aşamasına gelindiğini ve kısa süre içerisinde yolun vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

Vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Aydın'a teşekkür etti.

Aydın'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, İl Genel Meclis üyesi Faysal Ceylan, Tütün köyü muhtarı Bahaeddin Deniz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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