Kurtalan Kaymakamı Aydın, Kovid-19 aşısı oldu

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kurtalan Aydın, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takvimi kapsamında Kurtalan Devlet Hastanesinde Kovid-19 ilk doz aşısını oldu.

İlçede aşılama çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini, aşı sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları çağırısında bulunan Aydın, "Tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Aydın, ilçede vaka sayısındaki azalmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay