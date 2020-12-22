Kurtalan Kaymakamı Aydın, kilitli parke döşeme çalışmalarını inceledi

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tekel Mahallesinde devam eden kilitli parke döşeme çalışmalarını inceledi.

Belediye birim amirlerinden ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Aydın, ilçeda halkın sağlığını korumak için bir yandan Kovid-19 salgını ile mücadele ederken bir yandan da belediyecilik hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi.

Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Aydın, "Kentleşmenin arttığı ilçemiz ve kırsal mahallelerimizde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanlığımızca yapılan bu çalışmaların halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay