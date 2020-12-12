Kurtalan Kaymakamı Aydın, depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu
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Kurtalan Kaymakamı Aydın, depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu

12.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:04
Kurtalan Kaymakamı Aydın, depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu

Kurtalan Kaymakamı ve Kurtalan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Kurtalan Kaymakamı ve Kurtalan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Aydın, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak görevli teknik personellerden bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek geçmiş olsun dileğinde bulunan Aydın, evleri hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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