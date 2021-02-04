Kurtalan Kaymakamı Aydın, denetime katıldı

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, fahiş fiyat artışlarına yönelik gerçekleştirilen denetime katıldı.

Kurtalan Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Ormancılık personellerinin de katıldığı denetimde yer alan Aydın, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip edildiğini söyledi.

İlçede denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Aydın, "Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen firma ve ürünler ile ilgili tutanak ve belgeler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilen firmalara idari para cezası uygulanacak." dedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere de değinen Aydın, kurallara uymayan 8 işletmeye cezai işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay