Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısı Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde alınan koronavirüs (Covid-14) tedbirlerini inceledi.

Siirt yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Aydın, vatandaşların gruplar halinde bulunmamaları, salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini söyledi.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatan Aydın, bu yaş grubu dışında kalan vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA