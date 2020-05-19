Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan kurum müdürleriyle toplantı Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Belediye toplantı salonunda kurum müdürleriyle görüşen Aydın, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aydın, amaçlarının ilçe halkına hizmet etmek olduğunu belirterek, Kurtalan'ı daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA