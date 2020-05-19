Kurtalan Kaymakamı Aydın'dan kurum müdürleriyle toplantı
Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.
19.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:34
Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.
Belediye toplantı salonunda kurum müdürleriyle görüşen Aydın, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aydın, amaçlarının ilçe halkına hizmet etmek olduğunu belirterek, Kurtalan'ı daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.
Kaynak: AA