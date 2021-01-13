Kurtalan Kaymakamı Aydın'a plaket

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ilçede yaptığı hizmetlerden ötürü sivil toplum kuruluş temsilcileri plaket verdi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ilçede yaptığı hizmetlerden ötürü sivil toplum kuruluş temsilcileri plaket verdi.

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karataş, Kurtalan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Deryalar, Kurtalan Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Arif Lale ve odaların yönetim kurulu üyeleri ile Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Karataş, Aydın'ın ilçeye atandığı günden bu yana halkın hizmetkarı olduğunu, ilçe halkının yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz ilçeye hizmet etmek için gayret gösteriyor. Esnaf ve sanatkarı yalnız bırakmayan kaymakamımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay